Montemiletto, contrade nel mirino di una banda di ladri

Contrade montemilettesi nel mirino di una banda di ladri. Almeno quattro i raid all’interno delle abitazioni messi a segno dai malviventi, verosimilmente si dovrebbe trattare della stessa banda. I ladri sono entrati in casa noncuranti della stessa presenza dei poprietari, in almeno due dei quattro colpi compiuti nel comune irpino. I ladri sono entrati in azione mentre i proprietari erano al piano terra, portando via orologi e oggetti in oro.

In un altro caso nel corso della loro azione criminosa i ladri avrebbero anche legato una catena al cancello elettrico e asportato il sistema di videosorveglianza.

In una delle abitazioni, un ragazzo, insospettito dai rumori ha scoperto il ladro in camera da letto, travisato da un passamontagna, che si è lanciato dal balcone. I furti in abitazione sono avvenuti tutti nella serata di ieri, con la complicita’ del buio. Le indagini sono condotte dai militari della locale stazione dei Carabinieri guidata dal Maresciallo Elvis Truglia.