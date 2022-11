Festa vs De Luca: “Due milioni per Luci d’artista, uno spreco: la gente s’indigni”

Natale, il Comune di Avellino punta ad un grande evento come quello di Ferragosto per attirare migliaia di persone in città e risollevare il commercio. Di certo, saranno festività ecosostenibili, molto caratteristiche e dalle grandi atmosfere, ricche di fascino e suggestione, senza particolari colpi di testa. Intanto, il primo cittadino del capoluogo irpino e quello di Benevento, Clemente Mastella, protestano per l’evento “Luci artista” che si terrà a Salerno, nella città del Governatore De Luca, con i fondi della Regione Campania.

“Mi sembra francamente inopportuno, in un momento come quello che stiamo attraversando, spendere due milioni di euro per le Luci d’Artista a Salerno. È uno spreco e a mio avviso la gente si dovrebbe indignare”, afferma Festa.

Il sindaco di Avellino non manda giù la scelta della Regione: “Da tempo contesto al presidente De Luca la sua visione Salerno-centrica, la notizia dei due milioni per le Luci d’Artista non mi ha sorpreso, l’ho accolta con disappunto ma, per un altro verso, anche con soddisfazione perché conferma che, quando sostengo certe cose, lo faccio con onestà intellettuale e non per questioni di carattere personale”.

Festa ricorda che Avellino spenderà per l’illuminazione natalizia “non più di 350 mila euro, se riusciamo ad arrivarci. È facile fare bella figura con due milioni. Sia chiaro, quello che non posso condividere è il metodo. Come quando, in campagna elettorale, sono stati affissi quei manifesti con scritto: “Un miliardo per Salerno”. E gli altri Comuni? Noi stiamo aspettando ancora l’elettrificazione della linea Fisciano-Avellino. Forse sarà completata nel 2025″.

Critico anche Mastella. “Speriamo che il presidente Vincenzo De Luca, del quale conosciamo la sensibilità, dopo aver finanziato cospicuamente Luci d’Artista a Salerno, si ricordi anche di Benevento. Senza un adeguato contributo non riusciremo ad accendere nemmeno l’albero, figurarsi le luci ” .