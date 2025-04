La Curva “chiama” i tifosi: coloriamo il Partenio

“L’Avellino chiama. Irpinia e’il tuo momento”. E’l’appello della Curva in vista del match con l’Altamura: “Domenica contro l’Altamura sarà l’ultima partita di un’annata storica. Dobbiamo riempire il Partenio non solo con la voce, ma dando tutto il cuore e con i colori che ci rappresentano da sempre.Chiediamo di portare allo stadio una bandiera biancoverde. che sia simbolo dell’ amore di noi tutti per la nostra squadra, la nostra terra. Facciamo tremare ogni settore, vibrare ogni gradone: l’AveIlino si onora così, con voglia e identità. Coloriamo lo stadio di passione, come solo noi sappiamo.

AVANTI AVELLINO!