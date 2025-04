La Lega nel Vallo di Lauro riparte dall’impegno di Antonia D’Onofrio

VALLO LAURO- Il nuovo “corso” della Lega nel Vallo di Lauro e’ stato affidato ad una giovane dirigente, che conosce il modello leghista del Nord, quello di Ghedi, dove è stata candidata anche alle ultime comunali sotto le insegne del partito di Matteo Salvini. Si tratta di Antonia D’Onofrio, scelta da Gianluca Cantalamessa e Sabino Morano per guidare e rifondare la Lega sul territorio. Alla giovane dirigente il compito di serrare le fila. Partendo dalla base, dall’ascolto del territorio, come ha spiegato ieri sera al Bar Castello, dove alla presenza della guida provinciale leghista Sabino Morano, ha spiegato che proprio il rapporto con la base sarà il presupposto per dare risposte concrete alla zona. All’ incontro erano presenti anche alcuni amministratori ed ex amministratori del Vallo di Lauro. Già alle prossime consultazioni ci sarà un primo banco di prova per la Lega.