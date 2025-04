Ritrovato dalla Polizia a Taurano il dodicenne scomparso a Comiziano

VALLO LAURO- Ritrovato a Taurano il dodicenne scomparso nella mattinata a Comiziano. E’ stata la prontezza di una pattuglia delle Volanti del Commissariato di Lauro, nel primo pomeriggio, a scrivere il lieto fine alla vicenda dopo ore di apprensione per la sorte del minore originario del Bangladesh di cui si erano perse le tracce. Tawhid Islam Bali, nato in Bangladesh l’11 dicembre 2013 e’ stato ritrovato dagli agenti agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi nei pressi del campo sportivo del paese del Vallo. Della vicenda e’ stato informato, come vuole la prassi in questi casi, il Tribunale per i Minorenni di Napoli. Il ragazzo sta bene e ora nel presidio di Polizia di Via Dei Platani. Aerre