La Corte dei Conti approva il Piano di Riequilibrio del Comune di Pratola Serra

Si riporta la nota dell’Amministrazione Comunale di Pratola Serra:

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Pratola Serra rendono noto che la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Campania, riunitasi in data 29 ottobre, ha espresso parere favorevole in merito al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune. Restiamo ora in attesa del deposito della deliberazione comprensiva delle relative motivazioni.

L’approvazione del Piano costituisce un momento di straordinaria rilevanza per la vita amministrativa della nostra comunità, sancendo la correttezza del percorso intrapreso per superare una fase complessa sotto il profilo finanziario e istituzionale.

Il Piano di Riequilibrio era stato predisposto dalla Commissione Prefettizia insediatasi a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale. Con senso di responsabilità, l’attuale Amministrazione ha assunto l’impegno di proseguire tale percorso, integrandolo con ulteriori misure operative e avviando un processo di consolidamento contabile, organizzativo e gestionale mirato alla tutela dell’Ente e dei cittadini.

L’esito positivo della Corte conferma la solidità del lavoro svolto, la coerenza degli atti prodotti e la piena legittimità delle scelte amministrative adottate. Tale riconoscimento permette al Comune di scongiurare definitivamente la prospettiva del dissesto finanziario e di programmare con maggiore serenità politiche di gestione e sviluppo in favore della comunità.

Il Sindaco, presente all’udienza finale, ha rappresentato il percorso di risanamento intrapreso e le azioni poste in essere dall’Amministrazione in questi anni, ricevendo riscontri positivi per la serietà dell’azione amministrativa, la capacità di controllo della spesa e la costante attenzione al riequilibrio delle finanze comunali.

«Desidero esprimere un sincero ringraziamento agli Uffici comunali e all’intera squadra amministrativa per il lavoro svolto con dedizione e competenza. Questo risultato è frutto di un impegno collettivo e rappresenta un punto fermo per il futuro della nostra comunità. Continueremo a operare con trasparenza e rigore, investendo sulla qualità dei servizi, sulla modernizzazione dell’Ente e su una gestione sostenibile delle risorse pubbliche.»

Un ringraziamento particolare va inoltre ai cittadini di Pratola Serra, che hanno saputo affrontare con fiducia e senso civico questa fase delicata della vita amministrativa. La loro collaborazione e la loro partecipazione attiva costituiscono il fondamento di una comunità forte e coesa.

Il cammino di consolidamento finanziario prosegue, ma questa decisione consegna a Pratola Serra una prospettiva stabile, chiara e orientata al futuro. L’Amministrazione rinnova il proprio impegno a operare nel segno della responsabilità istituzionale e dello sviluppo del territorio, nella convinzione che solo un lavoro costante e condiviso possa garantire crescita e benessere duraturi.