Domani Elly Schlein all’Autostazione di Avellino

Giornata intensa in Campania per la segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, che domani, venerdì 31 ottobre, sarà impegnata in una serie di appuntamenti sul territorio regionale.
Il tour prenderà il via alle 11:30 a Fisciano, presso l’Aula Consiliare del Comune in Piazza Gaetano Sessa, dove Schlein incontrerà gli studenti, le associazioni universitarie e il Forum Giovani provinciale.
Nel pomeriggio, alle 15:00, tappa ad Avellino, alla sede dell’autostazione AIR Campania in via Francesco Fariello.
Chiusura di giornata a Portici, alle 18:00, dove Schlein parteciperà a un’iniziativa pubblica insieme all’ex presidente della Camera Roberto Fico presso il Cinema Teatro Roma in via Roma 55/65.