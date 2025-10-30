Deposito incontrollato di rifiuti in area vincolata, denunciata una persona

In occasione della festività per la commemorazione dei defunti, i Carabinieri hanno messo in atto una serie di controlli nelle aree cimiteriali della provincia, al fine di prevenire e reprimere i reati ambientali in aree vincolate.
L’attività di controllo ha permesso ai Carabinieri dei Nuclei Forestale di Ariano Irpino e Lioni, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, di rinvenire lungo la strada comunale confinate con il camposanto del Comune di Ariano Irpino (AV), circa 100 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi depositati, illecitamente, sul nudo terreno di circa 150 metri quadrati.
L’attività investigativa, posta in essere dai militari, permetteva di accertare che un 60 enne del posto, aveva depositato in modo incontrollato ed in assenza di autorizzazione, rifiuti provenienti da attività edile esercitata all’interno del cimitero.
I Carabinieri deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, l’uomo resosi responsabile del reato di deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi in area ricadente nella fascia di rispetto cimiteriale e procedevano a porre sotto sequestro penale l’area oggetto dell’illecito con i rifiuti in essa contenuti.
I controlli dei Carabinieri continueranno a tutela della cittadinanza che giungerà numerosa, nei prossimi giorni, presso le necropoli provinciali per il solenne saluto ai cari defunti.