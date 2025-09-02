La Consigliera Anna Ansalone: “soddisfatta per riconferma di Rosalba Pellecchia a Referente M5S Montoro”

“Come Consigliera Comunale del Movimento 5 Stelle a Montoro, desidero esprimere la mia soddisfazione per il rinnovo della carica di Referente del Gruppo Territoriale M5S di Montoro, confermata a Rosalba Pellecchia con il voto unanime degli attivisti presenti. Un risultato che testimonia la stima, la fiducia e l’impegno costante di Rosalba, da sempre punto di riferimento per il nostro gruppo e per i cittadini. La sua riconferma rappresenta non solo la continuità di un percorso fondato su trasparenza, partecipazione e impegno civico, ma anche un segnale importante di coesione interna. Un ringraziamento va a tutti gli attivisti che, con la loro presenza e il loro contributo, hanno rinnovato il patto di collaborazione e cittadinanza attiva che contraddistingue il Movimento 5 Stelle sul nostro territorio. Siamo pronti a lavorare in sinergia, presso la nostra sede territoriale alla frazione Torchiati, dove sarò presente insieme agli attivisti ogni mercoledì sera per momenti di ascolto, raccolta di proposte e definizione dei programmi dedicati al nostro territorio. Per info e supporto alle iscrizioni, siamo disponibili anche con un servizio di supporto digitale, così da facilitare la partecipazione di tutti. Inoltre, attraverso la trasmissione radiofonica “A risentir le stelle”, avremo occasione di discutere di temi politici e di attualità che riguardano da vicino la nostra comunità. Continueremo insieme a lavorare con serietà e dedizione per il bene di Montoro, portando avanti i valori di legalità, giustizia sociale e tutela dell’ambiente”. Così la Consigliera Comunale del M5S di Montoro.