Spaghetti Western a Pietrastornina: il programma ufficiale della IV edizione

È ufficialmente partito il conto alla rovescia. È disponibile, sulle pagine social dell’omonima associazione, il programma definitivo della IV edizione dello “Spaghetti Western Pietrastornina” che si terrà, in provincia di Avellino, dal 4 al 7 Settembre 2025.

Giovedì, venerdì e sabato l’appuntamento è dalle 20.00, mentre la domenica si partirà dalle 10.00.

Domenica 7 sarà anche la giornata della III edizione del “Film Festival”, con 3 cortometraggi di produzioni italiane e non a contendersi la vittoria finale.

“Sarà un onore e un piacere ospitare il Maestro Nello Salza, che ci farà fare un viaggio nelle atmosfere evocate dalle musiche di Ennio Morricone attraverso la sua tromba e i suoi racconti” – dicono dall’associazione – “Molte saranno le attività a tema western (e non solo) e tanti gli ospiti che metteranno a disposizione dei visitatori le loro esperienze, i loro racconti e la loro passione per il genere. Non mancheranno piatti a tema western (i menù saranno a breve disponibile sulle pagine social), cruenti duelli, vorticosi balli e buona musica”.