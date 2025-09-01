“Disarmiamo Avellino”, Libera e una rete di sigle in piazza il 26 settembre

AVELLINO- “Disarmiamo Avellino” non è uno slogan. Sarà una manifestazione condivisa che si terrà il 26 settembre alle ore 18 partendo dalle periferie e arrivando nel cuore della città”. Ad annunciarlo e’ Libera, che stasera ha raccolto una vasta adesione da sigle politiche, sindacali, associazioni e cittadini dopo l’appello seguito agli ultimi fatti di cronaca nella citta’ capoluogo. ” È, inoltre, l’inizio di un percorso collettivo da parte di forze sociali, cattoliche, politiche e sindacali, che hanno sentito la necessità di mobilitarsi per la comunità.Non osserviamo da dietro le finestre quello che accade davanti ai nostri occhi, ma schieriamoci”.