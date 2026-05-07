Comunali, il deputato della Lega Zinzi: “Noi a sostegno di Festa, centrodestra unito al ballottaggio”

“Le elezioni amministrative sono anche connotate da un dato territoriale importante – spiega il deputato della Lega, Gianpiero Zinzi, a margine dell’incontro che ha visto protagonista il ministro Valditara in Irpinia.

“Qui ad Avellino la Lega ha costruito la lista “Liberi a forti” a sostegno del candidato sindaco Gianluca Festa” – continua – “Siccome credo che sarà una partita che si giocherà al secondo turno, siamo fiduciosi che il centrodestra si riunirà attorno al candidato o alla candidata che arriverà al ballottaggio”.

“Noi intanto – conclude il deputato – garantiamo una filiera istituzionale con il Governo che sia fatta di investimenti nelle scuole e nelle infrastrutture di una città così importante come Avellino. I risultati arriveranno”