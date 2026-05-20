“La città che verrà”: ad Avellino un confronto sul futuro della città tra storia, cultura e turismo

Avellino – Prosegue il ciclo di incontri “La città che verrà”, promosso dal Movimento 5 Stelle di Avellino, con un nuovo importante appuntamento dedicato al patrimonio storico e culturale della città.

Oggi, presso il Comitato del Movimento 5 Stelle di Avellino, alle ore 17:30, si terrà l’incontro dal titolo “La Venere di Avellino – Un futuro della città fra storia e turismo culturale”, un momento di confronto e approfondimento sul valore identitario e turistico dei beni culturali cittadini, con particolare attenzione al ruolo della Dogana come luogo simbolo della rinascita urbana e culturale del capoluogo irpino.

L’iniziativa punta a stimolare una riflessione condivisa sulle opportunità di sviluppo culturale e turistico di Avellino, valorizzando la propria storia e il patrimonio artistico come strumenti di crescita sociale ed economica.

L’appuntamento sarà introdotto e moderato da Maura Sarno, Coordinatore Provinciale per il M5S Avellino.

Relazioneranno, Giuseppe D’Amore, Gerardo Troncone, Luigi Anzalone.

L’evento rappresenta un’occasione aperta alla cittadinanza per discutere idee, proposte e prospettive concrete per il futuro di Avellino, partendo dalla tutela e dalla valorizzazione della propria memoria storica e culturale.