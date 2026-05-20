Fede e tradizione a Pozzo del Sale: la comunità si unisce per Santa Rita

POZZO DEL SALE- Un momento di profonda devozione, ma anche un’occasione per riscoprire il senso di appartenenza al territorio. Nella frazione di Pozzo del Sale, fervono i preparativi per la ricorrenza dedicata a Santa Rita, una delle figure più amate e venerate dalla comunità locale. L’appuntamento è fissato per il prossimo 23 maggio, alle ore 19:45, nello scenario di “Piazza delle Terme”. Lì sorge la caratteristica “Cappella di Santa Rita”, il cuore pulsante della contrada che per l’occasione ospiterà la Santa Messa solenne. Sarà un momento di preghiera particolarmente sentito, preparato con cura dai residenti per onorare la “Santa degli Impossibili”. L’invito degli organizzatori è aperto non solo agli abitanti della frazione, ma a tutti i fedeli e ai cittadini dei comuni limitrofi: “Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme questa serata di fede, tradizione e comunità”. Una partecipazione che si preannuncia calorosa, come da tradizione per gli eventi che toccano il cuore delle nostre contrade. La serata, però, non si limiterà alla sola funzione religiosa. Per festeggiare degnamente la ricorrenza e regalare un momento di gioia a tutti i presenti, subito dopo la Messa l’evento si sposterà con gli occhi all’insù: a coronamento delle celebrazioni, infatti, il cielo sopra Pozzo del Sale si illuminerà con un emozionante “spettacolo di fuochi pirotecnici”.