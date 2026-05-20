Comunali, Laudonia (Ora): il mio compito sarà mettere la competenza al servizio della città

AVELLINO- “Queste amministrative non sono solo una sfida tra candidati, ma tra due modi di intendere il Comune: come ufficio che “tiene in ordine le carte” o come motore che orienta sviluppo, servizi e diritti di migliaia di persone”. Per Alfonso Laudonia questo è il vero senso della sfida del 24 e 25 maggio prossimi. Il suo e’ un ritorno a distanza di anni alla politica attiva, corre in una delle liste a sostegno di Laura Nargi. “Dopo anni di lavoro nella pubblica amministrazione – tra controllo delle politiche pubbliche e responsabilità degli enti – spiega Laudonia- ho visto quanto una macchina comunale lenta o opaca finisca per colpire sempre gli stessi: anziani, famiglie fragili, chi cerca un permesso, un contributo, un impianto sportivo agibile dove far crescere i propri figli” per cui “la coalizione di Laura Nargi Sindaco, con le cinque liste che la sostengono e tra queste ORA Avellino, propone un cambio di metodo: WebApp “Avellino in Comune” per seguire decisioni e cantieri, Libro degli Impegni con scadenze e responsabili, bilancio partecipato in cui i cittadini decidono su una parte delle risorse”. In questo quadro, spuega Laudonia “Il mio compito, se eletto, sarà trasformare questi strumenti in pratica quotidiana: ogni progetto – che riguardi un servizio sociale, un quartiere, un impianto sportivo o un parco – con tempi, risultati e rendicontazione pubblica.L’altro fronte è la prossimità: presidi nei quartieri, una Community di Cura capace di intercettare le fragilità prima che diventino emergenze, servizi come il taxi sociale per chi ha difficoltà a muoversi, un rapporto più stretto tra Comune, Asl e terzo settore.

Infine un argomento su cui punta il candidato: ” In questo quadro lo sport non è intrattenimento, ma infrastruttura sociale: impianti sicuri e accessibili, convenzioni trasparenti con associazioni e società sportive, sostegno allo sport di base come strumento di inclusione, soprattutto per i più giovani.Non mi interessa moltiplicare promesse, ma assumere un impegno semplice: mettere competenze giuridiche, amministrative e sportive al servizio del sociale e dei quartieri, perché Avellino torni a essere una città in cui valga la pena restare”.