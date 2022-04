La Campania e l’Irpinia contro l’usura ed il racket. Domani giornata importante per la regione ed il capoluogo. Da Avellino, infatti, partirà la campagna contro racket e usura lanciata dall’assessore Mario Morcone. Appuntamento al truck, sala convegni, presso il Corso, alle 10.30, con la premiazione del concorso “Noi contro usura e racket”.

Gli elaborati sono il risultato di piccoli seminari effettuati da Sos Impresa-Avellino presso i vari istituti che hanno aderito, ovvero tre scuole medie ed un liceo scientifico. Sos Impresa ha donato ad ogni istituto una fotocopiatrice laser. Tutti gli elaborati saranno pubblicati sulla pagina facebook e nel vademecum antisura ed antiracket, redatto in collaborazione con Prefettura e forze dell’ordine, che verrà stampato e distribuito in 10mila copie.

Alla premazione del concorso parteciperanno il Prefetto Paola Spena, il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia, il vescovo Aiello, l’assessore regionale alla Legalità, Morcone, il commissario antiusura e antiracket Regione Campania, il presidente della Provincia, Buonopane, comandanti forze dell’ordine, sindaci, drigenti scolastici, studenti coinvolti nel premio.

Alle 16.30, è poi previsto il convegno “L’usura ed il racket in Irpinia”. Durante il convegno, oltre a dibattere sulla problematica in Irpinia con dati aggiornati ed ad indicare velocemente gli incentivi che lo Stato adotta per chi denunzia, verranno mostrati gli elaborati vincitori del Premio “NOI contro usura e racket” e ci sarà la testimonianza di una vittima di estorsione.