La crescita dei casinò online legali in Italia

I casinò online sono arrivati nel mondo digitale negli anni ’90, grazie alla prima casa da gioco virtuale che ha avuto l’idea di provare a proporre ai suoi utenti una nuova modalità di divertimento. Ispirati alla modalità di gioco del gaming, ovvero tramite un dispositivo, i casinò virtuali intendono proporre un grande classico dell’intrattenimento anche italiano, ovvero il tavolo verde. Che si tratti di poker, blackjack o slot machine, il mondo del gioco ha sempre affascinato i player di tutto il mondo ma soprattutto gli italiani. La nostra cultura ha una lunga tradizione in fatto di gioco: basti pensare alle festività o ai momenti di relax, quando ci piace fare una partita a carte in famiglia o con gli amici.

All’inizio c’è stata una reazione un po’ scettica e distaccata, soprattutto in Italia dove la tecnologia, fino a qualche tempo fa, veniva guardata con un certo timore. I casino online erano qualcosa di molto attraente ma si capiva ben poco come funzionassero. Nel giro di poco tempo però le cose sono cambiate, grazie a due forze che insieme hanno contribuito allo sviluppo del settore:

Da parte dello Stato c’è stata nel 2009 la legalizzazione del gioco online, che ha stabilito i termini e le condizioni per offrire il gioco in Italia, anche nell’ottica di prevenire tutta una serie di rischi che potevano verificarsi per i giocatori;

Da parte degli operatori, c’è stato un impegno nel migliorare la qualità dei giochi, raffinando sempre di più l’offerta sulle preferenze del pubblico italiano, a partire dal rendere disponibili i siti in lingua italiana, inclusa l’assistenza clienti.

Oggi il mondo delle case da gioco virtuali è parte integrante del divertimento della maggior parte degli italiani. Non c’è un vero e proprio giocatore modello, dal momento che molto differenziato è al suo interno il pubblico appassionato di tavolo verde.

H2: I maggiori appassionati di gioco in Italia e perché

Gli italiani giocano molto e diversi sono i motivi che rendono i casinò virtuali una delle passioni del Bel Paese. Ecco le principali, che spesso sono condivise con la maggior parte dei giocatori di altri Paesi:

Ottenere delle vincite in denaro reale. Anche rimanendo sempre con i piedi per terra e osservando un comportamento di gioco responsabile, riuscire a vincere delle somme in denaro e arrotondare lo stipendi è sempre un’idea stuzzicante; Eliminare lo stress della vita quotidiana. Negli ultimi tempi i ritmi della vita sono diventati sempre più insostenibili ed è normale volersi dedicare a qualche attività che sia del tutto estranea alle ansie della vita di tutti i giorni. Se poi il divertimento è a portata di mano e non accedervi non costa nulla, ancora meglio! Migliorare la memoria e la capacità di concentrazione: una partita a carte ha degli effetti molto positivi non solo sull’umore ma anche sulla capacità di memorizzare. I giochi di strategia in generale allenano la mente e migliorano anche la nostra produttività sul lavoro.

Oltre a questo, bisogna anche aggiungere che il gioco è stato in Italia uno degli strumenti più utilizzati per trascorrere le lunghe giornate durante il lockdown. L’Italia è stato il Paese con il periodo di chiusura più lungo al mondo e non è stato facile riuscire a superare le lunghe giornate chiusi in casa, senza sapere quando la vita normale sarebbe ripresa. Un giro di slot o una partita a Blackjack hanno senz’altro reso l’isolamento un po’ meno difficile da superare.

H2: Le novità del gioco online più amate dagli italiani

Uno dei punti di forza del gioco è la continua novità e il costante aggiornamento dei giochi e del loro modo di interazione con i giocatori. Se a volte giocare in solitaria è proprio la modalità che ci va di più, altre volte potremmo preferire l’interazione con altri player oppure coinvolgerci in un’atmosfera di gioco più immersiva.

Ecco quindi che l’aumento dei giocatori italiani è andato di pari asso con lo sviluppo della tecnologia di gioco.

Il primo esempio è la modalità multiplayer, che rende possibile poter giocare con altri giocatori e interagire con loro in relazione alla partita in corso attraverso l’apposita chat. Non solo: nei casinò live è addirittura possibile interagire con il dealer, ovvero colui che distribuisce le carte o gira la ruota della roulette.

Per quanto riguarda la modalità più immersiva di gioco, oggi abbiamo la cd realtà aumentata: una speciale tecnica di gioco che consente di immergersi totalmente nell’ambientazione, sia a livello visivo che di sound. Inoltre, i casinò live sono una variazione dei classici casinò digitali molto apprezzata, visto che riescono ad unire i vantaggi della modalità online alle emozioni che si provano in un casinò vero e proprio. In Italia non abbiamo molte case da gioco terrestri e poter vivere un’esperienza molto simile a quella reale è sempre una bella opportunità.