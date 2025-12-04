Agente aggredito nel carcere di Avellino: la denuncia dei sindacati

Casa Circondariale Avellino: Aggressione Agente. A darne notizia Troise Raffaele Responsabile Segreteria Gau Uilpa Polizia Penitenziaria Avellino Bellizzi. Sembrerebbe che, nel pomeriggio di ieri, un detenuto recatosi in infermeria abbia avuto un diverbio con un Agente e, in seguito, si sia scagliato contro quest’ultimo aggredendolo. Fondamentale è stato l’intervento della Sorveglianza Generale e del personale accorso in aiuto del collega. Il Poliziotto è stato trasportato presso l’ospedale Moscati per le cure del caso.

Chiediamo provvedimenti esemplari e che fungano da deterrente nei confronti di detenuti che si rendono protagonisti di aggressioni in danno al personale di Polizia Penitenziaria i quali , come in questo caso, hanno la sola “colpa” di voler far rispettare le regole penitenziarie e, dunque, di fare il proprio lavoro. Inoltre , ad un sovraffollamento già cronicizzato, continuano a sommarsi detenuti provenienti da altre carceri congestionando ulteriormente una situazione già complicata, soprattutto nei casi di detenuti provenienti da altri Istituti per ordine e sicurezza . Di converso, sembrerebbe, che siano pochi e insufficienti i trasferimenti in uscita dei detenuti, nonostante le molteplici segnalazioni per atteggiamenti turbativi dell’ordine e della sicurezza e di totale inosservanza nei confronti

delle normative interne e di chi le esercita. Giunga la solidarietà della Uilpa Polizia Penitenziaria all’agente coinvolto nel nuovo spiacevole episodio di aggressione.