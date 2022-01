L’ Avellino espugna il “Viviani” con Maniero, Murano e Micovschi: 1 a 3 al Potenza

Quinta vittoria consecutiva in trasferta per l’Avellino di Piero Braglia che batte 1-3 il Potenza. Nel bene o nel male fanno tutti i lupi che dopo la rete segnata da Maniero, subisce dopo pochi minuti la rete del pareggio su autorete di Scognamiglio per poi chiudere la gara nella ripresa con le reti del neo arrivato Murano e Micovschi.

Braglia sceglie il 4-3-1-2 schierando in difesa Scognamiglio e facendo esordire dal primo minuto l’ultimo arrivato Jacopo Murano. L’Avellino cerca di fare la partita ma il Potenza si chiude bene non concedendo spazi. Il primo a bussare alla porta potentina è Matera che con un colpo di testa manda la palla out. Poi è Maniero che serve Murano che però viene anticipato d’un soffio. Ma è il preludio al goal che arriva al 31′ con un perfetto sinistro di Maniero che batte Marconi e porta in vantaggio i lupi. Ma neanche il tempo di esultare che dopo due minuti che il Potenza trova il pareggio clamoroso con una rocambolesca autorete di Scognamiglio che di testa beffa Forte. L’Avellino tenta una reazione e al 36′ Kanoutè va in rete ma l’arbitro annulla per fuorigioco del senegalese. Braglia va su tutte le furie e le vibranti proteste viene espulso. Il tempo si chiude senza sussulti e con il punteggio di 1 a 1.

Nella ripresa il copione non cambia con i biancoverdi che attaccano e il Potenza che si difende. Ma dopo pochi minuti Murano trova il goal con la maglia dell’Avellino. L’attaccante potentino è bravo a farsi trovare sulla traiettoria del tiro sbagliato di Aloi e insacca. Il numero 9 non esulta poi per rispetto della sua città natale. L’Avellino dopo il vantaggio mantiene sempre il pallino del gioco e sfiora più volte il goal del 3 a 1 che arriva a sei minuti dalla fine con il neo entrato Micovschi che su assist di Aloi fulmina l’estremo difensore del Potenza.

L’Avellino vince e raggiunge il Monopoli alla seconda posizione in classifica rispondendo al Bari che aveva vinto per 2 a 1 a Pagani mantenendo inalterato il distacco. Ora i lupi sono attesi dall’impegno infrasettimanale contro la Juve Stabia al Partenio Lombardi per il recupero della seconda giornata alle 18.