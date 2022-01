I.C. “Colombo-Solimena”, incontro on line “Storia e memoria delle leggi razziali italiane (1938-1945)”

C’è grande attesa alla scuola secondaria di I grado “F. Solimena” di Avellino. Nell’ambito delle iniziative didattico educative promosse dall’I.C. ad indirizzo musicale “Colombo-Solimena”, lunedì 31 gennaio alle ore 11:00 si svolgerà l’incontro on line “Storia e memoria delle leggi razziali italiane (1938-1945)”, organizzato dal Dipartimento di Lettere in collaborazione con quello di Musica, per sensibilizzare le classi terze non solo su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati nei campi nazisti, come indicato dalla legge che ha istituito il “Giorno della Memoria”, ma più in generale sui meccanismi della coscienza collettiva sotto i regimi totalitari.

Protagonisti saranno le studentesse e gli studenti che dialogheranno con Annalisa Capristo, storica della Shoah italiana, che da anni si dedica all’impatto delle leggi razziali fasciste sul mondo culturale nazionale (università, accademie, scuola), spesso con Giorgio Fabre e Michele Sarfatti. Soddisfatta dell’operato dei docenti il D.S., la dott.ssa Mary Morrison, da sempre attenta a tematiche che possano stimolare il senso critico delle giovani generazioni. All’incontro, che vedrà interventi musicali da parte degli allievi dello specifico indirizzo, sono stati invitati a partecipare anche i genitori, in un’ottica di proficua sinergia tra l’istituto e le famiglie.