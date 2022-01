Istituto Arianese, Maurizio De Fazio: “Rientri il personale distaccato da altre sedi”

“L’altro ieri, uspp,cgil e osapp, hanno manifestato attraverso la conferenza stampa le gravi criticità dell’istituto Arianese e chiesto nelle more il rientro dei distaccati per arginare la mole di lavoro del personale tutt’ora in servizio”.

“Ieri sera grazie al tempestivo intervento di qualche unità di Polizia Penitenziaria del turno 16 – 24 tot. Unità n.4 per l’intero istituto, sono riusciti ad evitare che una sezione ex art. 32 mettesse in atto una rivolta, di fatti dopo aver devastato l’intera sezione, compreso l’impianto di video sorveglianza, hanno cercato anche di sfondare il cancello”.

“Grazie anche alla presenza del Direttore e del Comandante si è evitato il peggio. Per questi motivi l’uspp è sempre più convinto che urge un provvedimento ad hoc del Dipartimento e del Provveditorato Campania, affinchè rientri il personale distaccato da altre sedi”.

E’ quanto dichiara il Consigliere nazionale uspp Maurizio De Fazio.