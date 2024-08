L’ Alto Calore ripara il guasto, erogazione dovrebbe ripartire: autobotti ad Ariano e Grotta

CASTELFRANCI- Dopo ore di intervento e’ stato riparato il guasto alla condotta di Castelfranci che ha provocato la sospensione idrica in almeno trenta comuni tra Irpinia e Sannio. Nelle prossime ore l’erogazione dovrebbe riprendere gradualmente. Un impasse che ha creato pero’ notevoli disagi.. Intanto l’ Alto Calore ha provveduto ad inviare ad Ariano Irpino e Grottaminarda le autobotti utilizzate in questa fase di emergenza per sopperire ad eventuali sospensioni improvvise (vengono attivate su richiesta dei sindaci entro le 48 ore). Nella città del Tricolle due autobotti sono state destinate al Frangipane, mentre altre sono state inviate nei vari quartieri, come documentato anche via social dalle immagini della cittadina. Emergenza tamponata, visto che ormai i disagi sono all’ordine del giorno su tutto il territorio e anche in gran parte di quello nazionale, dove la crisi idrica si fa sentire pesantemente.