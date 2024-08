L’Irpinia continua a bruciare, 60 interventi per i caschi rossi: rinforzi dalla Toscana

AVELLINO- I Vigili del Fuoco di Avellino nelle ultime 24 ore sono stati impegnati in più di sessanta incendi riguardanti boschi, strepaglie e macchia mediterranea. Soprattutto durante la giornata di oggi 16 agosto, ad ora sono stati effettuati circa una cinquantina di incendi, soprattutto a bruciare è stata l’alta Irpinia. Le zone maggiormente colpite sono state Calabritto in contrada Castruzzo dove hanno operato per l’intera giornata quattro squadre e mezzi aerei per domare un vasto incendio che è arrivato a minacciare alcune abitazioni. Le altre aree colpite sono state quelle di Cervinara, Montemiletto, San Mango Sul Calore, Caposele, Conza Della Campania, Lioni, Rocca san Felice, Montemarano, Summonte, Roccabascerana e da poco la squadra del distaccamento di Bisaccia sta intervenendo sull’autostrada A 16 Napoli Canosa nel territorio del comune di Lacedonia dove si è sviluppato un incendio di sterpaglie a bordo strada. Vista la situazione molto critica, nel pomeriggio di oggi il Comandante Ing. Mario Bellizzi ed il Funzionario di Guardia tramite la direzione Regionale Campania, hanno chiesto aiuto fuori regione, ed in queste ore sta arrivando una sezione operativa dalla Toscana con due squadre da Arezzo e Firenze per dar man forte al personale del Comando di Avellino il quale sta lavorando da giorni senza sosta e con turni raddoppiati per far fronte all’emergenza incendi che attanaglia l’Irpinia.