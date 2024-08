Dagli uomini d’onore agli uomini d’amore: Airoma relatore al meeting di Rimini

RIMINI- “Dagli uomini d’onore agli uomini d’amore”. Sara’ questo il tema affrontato il 25 agosto al Meeting di Comunione e Liberazione di Rimini, che vedra’ per la prima volta partecipare ufficialmente il Centro Studi Rosario Livatino. Cosi’ al confronto su un tema di mafie e uomini d’amore a rappresentare il Centro Studi Rosario Livatino sara’ Domenico Airoma, procuratore della Repubblica di Avellino e vicepresidente dello stesso Centro Studi. Un parterre importante quello che si confronterà a Rimini. Ci saranno Valerio Montalbano, figlio di Giuseppe Montalbano, medico di Camporeale, ucciso il 18 novembre 1988 su ordine di Giovanni Brusca; Domenico Pace, detenuto presso il carcere di Sulmona; Lia Sava, procuratore generale Corte d’Appello di Palermo; Paolo Tosoni, avvocato penalista. Intervento conclusivo di Fabio Pinelli, vicepresidente Consiglio superiore della Magistratura. Introduce Salvatore Taormina, Redazione Culturale del Meeting per l’amicizia fra i popoli. Si legge nel programma: In continuità ideale con la mostra su Rosario Livatino del 2022 e con l’evento su Don Giuseppe Puglisi del 2023 questo incontro mira a confrontare le esperienze di un familiare di una vittima innocente di mafia e di un uomo che per crimini mafiosi sta espiando la sua pena. Entrambi i protagonisti, seppur da prospettive opposte, hanno vissuto l’incontro cristiano come fattore di paradossale novità di fronte alla circostanza. Con il contributo di riflessione di operatori professionali del mondo della giustizia il dialogo proposto intende mettere a fuoco le tappe di un percorso in cui il dramma vissuto può rivelarsi fattore di pentimento e conversione, mostrando lo specifico contributo della Chiesa nella resistenza alle strutture di peccato e al potere mafioso, come ricordato da San Giovanni Paolo II ad Agrigento e Papa Francesco a Palermo”.