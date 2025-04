L’ Abate di Montevergine S. E. celebra 25 anni di sacerdozio

Una tappa importante per l’Abate di Montevergine Riccardo Luca Guariglia che si è recato in Terra Santa.

XXV anni sono una tappa, per la quale, per qualche istante, bisogna fermarsi e guardare la strada fatta per poi, con rinnovato entusiasmo, riprendere il passo. Tutti noi siamo nelle mani Dio, quel Dio che Gesù è venuto a raccontarci con gioia, vita e dono.

XXV anni di sacerdozio sono stati un grande dono fatto di esperienze, volti, emozioni nelle quali si sente l’abbraccio del Signore. Ed è proprio sulla Tomba del Santo Sepolcro di Gerusalemme,che l’Abate Guariglia si è raccolto in preghiera con la Madonna di Montevergine nel cuore.

“L’augurio per me e per tutti voi – ha evidenziato S.E. Guariglia – è quello di rispondere con gioia alla propria vocazione, che è sempre una chiamata alla felicità ,ovvero realizzare pienamente la nostra vita.

Essere felici significa trovare la forza nel perdono, la speranza nelle battaglie, la sicurezza nella fase della paura, l’amore nella discordia. Essere felici è viaggiare dentro se stessi. È attraversare i deserti, ma essere in grado di trovare un’oasi nel profondo dell’anima. È ringraziare Dio ogni mattina per il miracolo della vita.

Il Signore ci ha chiamato per lasciare una traccia di bello e di buono nella storia e nel cuore delle persone” – ha concluso l’ Abate Riccardo Luca Guariglia.