Avellino e Benevento penalizzate nell’Indice del Clima 2024

Avellino e Benevento escono penalizzate dall’Indice del Clima 2024 pubblicato dal Sole 24 Ore: Avellino si colloca al 59° posto, mentre Benevento precipita addirittura alla 99ª posizione su 107 città capoluogo analizzate.

Il quadro per la Campania si completa con Napoli, che si conferma prima tra le province della regione (28ª posizione), e Salerno al 39° posto.

A rendere ancora più pesante il bilancio climatico campano è il dato su Caserta, che si aggiudica il poco invidiabile primato di città con il peggior clima d’Italia. Il capoluogo chiude la classifica in 107ª posizione, con un indice di 471,8 punti, preceduta solo da Terni (479,6) e Asti (481,9).

L’indagine, aggiornata con i dati forniti da 3bmeteo relativi al decennio 2014-2024, valuta il benessere climatico sulla base di quindici parametri, tra cui soleggiamento, ondate di calore, caldo estremo e precipitazioni. La metodologia è stata definita dal Sole 24 Ore in collaborazione con gli esperti di 3bmeteo.

Se Bari si conferma anche quest’anno in vetta alla graduatoria, le province campane mostrano comunque risultati positivi sul fronte del soleggiamento: Napoli è 24ª, Salerno 31ª, Caserta 40ª, Benevento 59ª e Avellino 69ª.

Ben più critiche, invece, le performance su altri parametri: Caserta è penultima per frequenza di ondate di calore e 103ª per caldo estremo, mentre Benevento è 104ª per caldo estremo e 105ª per escursione termica. Salerno si colloca al 94° posto per precipitazioni estreme, Caserta al 98°.