Marzano di Nola, i Carabinieri soccorrono tre cuccioli abbandonati, salvandoli da probabile tragica fine

Nel corso di un servizio di perlustrazione svolto a Marzano di Nola in orario mattutino, la pattuglia della locale Stazione Carabinieri è stata avvicinata da una donna che chiedeva aiuto, segnalando la presenza di tre cuccioli di cane abbandonati in un terreno adiacente alla sede stradale.

I militari dell’Arma si sono recati nel punto indicato dalla donna e hanno accertato la presenza degli animali, in evidente stato di denutrizione. Dopo averli alimentati con acqua e cibo, li hanno messi in sicurezza e affidati alle cure del personale veterinario dell’ASL di Avellino.

I cuccioli meticci sono stati successivamente trasportati presso una struttura idonea, dove sono state avviate le procedure di adozione.

L’intervento dei Carabinieri ha scongiurato una probabile tragica fine per gli animali, che senza assistenza avrebbero rischiato di morire per malnutrizione, malattie o investimenti stradali, come purtroppo accade in molti casi di abbandono.

L’episodio sottolinea l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine anche nella tutela del benessere animale.