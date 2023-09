“ITS a che punto siamo: criticità e opportunità”,convegno ad Avellino con Fortini

Dopo il successo della prima tappa a Napoli presso Città della Scienza, che ha registrato oltre 1000 presenze di cui più di 500 ragazzi partecipanti ai percorsi IeFP e IFTS e 25 stand di Enti di Formazione, e della seconda tappa alla Rocca dei Rettori a Benevento, la Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro arriva ad Avellino.

Lunedì 18 settembre, alle ore 17,30, presso l’Auditorium Polo Giovani in via Morelli e Salvati, 16, si terrà l’incontro dal titolo “ITS a che punto siamo: criticità e opportunità”.

Dopo i saluti di Giovanni D’Avenia, Presidente del Centro Studi Super Sud, interverranno Bruno Scuotto, Presidente Delegato Cabina di regia ITS Regione Campania, e i rappresentanti delle Fondazioni ITS. Le conclusioni saranno affidate a Lucia Fortini, Assessore alla Scuola, Politiche Sociali e Politiche Giovanili Regione Campania.

L’appuntamento si focalizzerà sul ruolo strategico degli “ITS”, percorsi di Istruzione Tecnica Superiore che offrono una formazione tecnica altamente qualificata per entrare subito nel mondo del lavoro.

La Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro, promossa dal Centro Studi Super Sud e organizzata da Gruppo Stratego, anche quest’anno registra la partnership con la Regione Campania e rappresenta l’occasione per presentare le attività e le misure promosse dalla Regione con il supporto del Fondo Sociale Europeo Plus, in particolare sui temi della formazione e del lavoro. La Borsa ha l’obiettivo di agevolare il matching tra domanda e offerta di lavoro e fornire agli studenti delle scuole superiori e delle università e ai NEET utili strumenti per l’orientamento e la crescita professionale e opportunità di inserimento lavorativo.