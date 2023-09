Covid: nuovi vaccini gratuiti per tutti e non obbligatori

I nuovi vaccini contro il Covid, con la campagna autunnale che partirà all’inizio di ottobre, saranno gratuiti per tutti i cittadini che ne faranno richiesta. Lo ha annunciato il ministro della Salute Orazio Schillaci in un’intervista al Tg1.

Il siero è raccomandato a over 60, fragili, donne in gravidanza e operatori sanitari, ma il ministro ha chiarito che l’inoculazione sarà comunque gratuita per tutti, a patto che siano passati almeno tre mesi dall’ultima dose ricevuta o dalla malattia.

Le prime dosi del nuovo vaccino saranno disponibili entro 15 giorni. Le due vaccinazioni, antinfluenzale ed anti-Covid, potranno essere effettuate nella stessa seduta vaccinale.