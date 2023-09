Ad Ariano la Campagna “Zaino sospeso” per aiutare famiglie in difficoltà

Arriva anche ad Ariano Irpino la Campagna Nazionale dello “Zaino sospeso”.

L’iniziativa promossa da Lions Club International è stata abbracciata dal Lions di Ariano ed anche se può sembrare un po’ tardiva poichè la scuola è già iniziata da qualche giorno in realtà si protrarrà per l’intero anno scolastico al fine di assicurare tutto il materiale scolastico necessario ad ogni bambino con genitori indigenti.

Il progetto, infatti, nasce dall’esigenza di aiutare le famiglie bisognose del territorio ad affrontare in un momento storico di grandi difficoltà economiche, aggravate dalla crisi pandemica e dagli esorbitanti rincari, le spese per acquistare il materiale scolastico; consente quindi alle famiglie di mandare a scuola i propri figli con un corredo scolastico completo ed adeguato garantendo in questo modo il diritto allo studio a bambini e ragazzi.

La Campagna dello “Zaino sospeso” prende spunto dal famoso “caffè sospeso” napoletano e consiste nell’individuazione di punti di raccolta quali cartolerie, librerie ed altri negozi simili, in cui acquistare e donare liberamente materiale scolastico di qualsiasi genere, quaderni, libri, colori, astucci, penne, diari, zaini, che verrà messo da parte dal negoziante per poi consegnarlo periodicamente all’associazione che lo consegnerà alle famiglie indicate dalla Curia vescovile.

I Lions di Ariano Irpino hanno anche reso noto un elenco di esercizi commerciali in cui si possono fare gli acquisti “sospesi”:

Melito in via Castello, Mille Idee a Rione Martiri, Sì Business sempre a Rione Martiri, Cart a Rione Cardito. S.G. Assistenza in via Maddalena, ed invitano chi ne ha la possibilità a partecipare all’iniziativa “per aiutare i figli della nostra comunità che hanno più bisogno d’aiuto”.