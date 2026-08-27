È in programma domani, venerdì 28 agosto, la seduta pubblica per l’apertura delle buste della gara d’appalto per l’intervento che interesserà l’Istituto d’Istruzione Superiore di Grottaminarda.

I lavori riguarderanno la realizzazione della nuova pavimentazione della palestra della scuola e la sostituzione della centrale termica. L’importo complessivo di gara è pari a 147.457,11 euro.

“Siamo soddisfatti di questo primo risultato. Ora si passa alla fase operativa – sottolinea il consigliere provinciale con delega all’Edilizia Scolastica Ambito Nord, Mauro Piccolo -. Con gli interventi programmati presso l’istituto di Grottaminardaproseguiamo nel percorso avviato dalla Provincia per rendere le nostre scuole sempre più sicure, funzionali e adeguate alle esigenze degli studenti e del personale. Nel caso specifico, i lavori riguarderanno la palestra e la centrale termica del plesso, due strutture fondamentali per garantire il pieno funzionamento della scuola e la qualità degli spazi destinati alla comunità scolastica. Grottaminarda e il territorio della Valle dell’Ufita meritano strutture scolastiche moderne, sicure e pienamente funzionali. Continueremo a lavorare in questa direzione, in collaborazione con gli istituti”.

“L’edilizia scolastica è in cima alle nostre priorità – dichiara il presidente della Provincia, Fausto Picone -. Desidero ringraziare il consigliere Piccolo per l’impegno che sta profondendo e gli uffici dell’Ente che si stanno adoperando nelle varie azioni relative al miglioramento degli ambienti scolastici degli istituti di nostra competenza. Stiamo portando avanti un piano di interventi su tutto il territorio irpino per garantire scuole moderne e sicure”.