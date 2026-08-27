Lauro, torna il “Rionale”: non solo calcio ma anche appartenenza per gli otto rioni in gioco

LAURO- Ogni torneo ha il suo valore ma il “Rionale” va oltre al messaggio positivo del calcio. Anche perche’ e’ un momento di identità e di presenza di ogni quartiere e frazione della comunita’. A Lauro e’ tornato anche quest’anno l’appuntamento con il Rionale, organizzato da Marco Grasso e dal suo staff , arricchendo lo spettacolo del calcio giocato e dei colori della propria comunità. La prima vittoria è esserci. Come hanno fatto le squadre dei quartieri di “Piazza”, “Preturo”, “Via Pieta’” , “Via Tito e Costanzo Angelini”, “Via Santa Maria”, “Bar Castello” , “Pignano e Migliano” e “Fontenovella”. Otto rioni per la sfida che si chiuderà tra qualche giorno, incoronando il Rione vincitore dell’edizione 2026. Quest’anno, al calcio e allo spettacolo che vede in campo ogni rione di Lauro, ad arricchire con simpatia e goliardia questo evento c’è anche una pagina social “rionale Lauro”, che propone un racconto divertente dell’evento oltre ai dati e al rendiconto delle partite disputate nel torneo Rionale. Un momento anche per i giovanissimi capace di accrescere la loro appartenenza alla comunità. In campo il più giovane e’ Pietro Vitale, 12 anni, che gioca nella fila di Via Santa Maria.