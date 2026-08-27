Commissioni consiliari, Giordano: “Auspico ad un ripensamento di Festa”

Nella giornata odierna sono pervenute anche le designazioni dei Gruppi consiliari “Davvero” e “W la Libertà”, completando così il quadro delle indicazioni necessarie per procedere alla composizione delle Commissioni consiliari permanenti.

Sulla questione, si è espresso il Presidente del Consiglio comunale di Avellino Nicola Giordano: «Desidero ringraziare tutti i Capigruppo consiliari per il lavoro svolto e per la collaborazione assicurata in questa fase. Mi auguro che questo atteggiamento di confronto e di collaborazione istituzionale possa caratterizzare con continuità l’intera consiliatura, nel rispetto dei diversi ruoli e delle legittime posizioni politiche, nell’interesse del buon funzionamento del Consiglio comunale. Si prende, altresì, atto – ha proseguito Giordano – della volontà manifestata dal consigliere dott. Gianluca Festa di non partecipare, allo stato, ad alcuna Commissione consiliare e, conseguentemente, di non procedere alla propria designazione quale componente di alcuna di esse».

«Nel pieno rispetto di tale determinazione – ha proseguito Giordano – auspico tuttavia che il consigliere Festa possa rivedere la propria posizione, continuando a mettere a disposizione la propria esperienza e il proprio contributo anche nell’ambito delle attività delle Commissioni consiliari, che rappresentano una sede fondamentale di approfondimento, confronto e partecipazione alla vita amministrativa della città. Con il completamento delle designazioni possono ora proseguire gli adempimenti necessari per sottoporre al Consiglio comunale la proposta relativa alla costituzione e alla composizione delle Commissioni consiliari permanenti, consentendone quanto prima il pieno avvio delle attività».