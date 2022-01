San Martino, Covid-19: 127 persone attualmente positive

Ci sono 127 persone attualmente positive al COVID-19 nel paese irpino di San Martino Valle Caudina. A fare il punto sulla diffusione del virus, invitando la popolazione a tenere alta la guardia, è l’amministrazione comunale.

Dal municipio, infatti, fanno sapere: “L’ Asl, attraverso i suoi bollettini giornalieri, ci ha comunicato la positività di un cittadino. Abbiamo anche ricevuto la comunicazione di una guarigione. Nella nostra comunità ci sono 127 cittadini positivi al covid-19, accertati dall’ Asl, ed in isolamento domiciliare obbligatorio. Il virus non demorde e il momento che stiamo vivendo richiede ancora un grande senso di responsabilità da parte di tutti, pertanto vi invitiamo ad iniziare il ciclo di vaccinazioni o a completarlo, e a ridurre al minimo i contatti non necessari. In caso di contatto con una persona positiva al COVID-19, suggeriamo di sottoporsi a test antigenico/molecolare per fotografare il momento e, a prescindere dall’esito del tampone, di isolarsi. Vi terremo costantemente aggiornati. Insieme ce la faremo