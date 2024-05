L’irpino Michele Robucci espone al Castello Ducale di Bisaccia

Il quinto appuntamento con la programmazione delle mostre d’arte al Castello Ducale di Bisaccia vede protagonista, con la sua personale di pittura, l’irpino Michele Robucci.

La splendida struttura ospiterà le sue opere da venerdì 10 maggio a domenica 2 giugno, dal martedì alla domenica con orario 11:00 – 13:00 e 17:00 – 19:00, con ingresso gratuito.

Nato a Bisaccia (AV) il 29 Aprile 1985. Si cimenta nella pittura ad olio sin dalla giovane età, come autodidatta. Eredita questo amore per l’arte dal padre, il quale ha sempre coltivato questa passione a livello hobbistico. Trasferitosi in Lombardia da diversi anni, unisce i ricordi per la sua terra d’origine, l’Irpinia, alla natura dei monti lombardi, dando così vita a quadri diametralmente opposti ma ricchi di passione e di vissuto. Alle volte, si cimenta nel dipingere nuovi paesaggi, come ad esempio il mare, cercando di sperimentare nuove sensazioni ed emozioni. È alla continua ricerca di novità che possano arricchire il suo mondo artistico.

Michele Robucci è inserito nell’Albo Nazionale degli Artisti del Centro Accademico Maison d’Art Padova e partecipa a varie esposizioni artistiche sia locali che nazionali ricevendo ottimi riscontri.