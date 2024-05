Poco fa, a Calabritto, per cause in corso di accertamento – di probabile natura accidentale, si è sviluppato un incendio all’interno di un appartamento ubicato in una palazzina.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Montella e i VV.FF. di Lioni.

Al momento non si registrano feriti e pericoli di sorta. Accertamenti in corso da parte dell’Arma.