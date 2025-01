La Scandone ritrova subito la vittoria, è suo il derby contro Benevento

Prima gioia dell’anno della Scandone Avellino che davanti al suo pubblico riesce a trovare

un’importante vittoria nel derby contro Benevento, valevole per la settima giornata del

campionato di serie B interregionale.

73-50 il risultato finale. Festa doppia in casa Avellino, anche per aver ritrovato Jaskus, dopo

l’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per quasi due mesi, assoluto protagonista della

gara.

I lupi, con questa vittoria, consolidano il secondo posto salendo a quota 28 punti.

Match equilibrato nel primo quarto ma, già nella seconda frazione, la Scandone ha creato un solco

importante che i sanniti non sono riusciti più a colmare. Nel terzo quarto la difesa avellinese ha

lasciato appena sette punti agli avversari.

Buone le prestazioni sia del rientrante Jaskus, di Stefanini e dell’onnipresente Pichi sotto canestro che ha di gran lunga limitato Ndour, uno dei migliori giocatori di questo campionato.

Pronti via, i lupi ritrovano Jaskus nel quintetto titolare, affiancato in regia da capitan Trapani,

Soliani nel ruolo di guardia, Stefanini sull’esterno, Pichi sotto canestro. Ancora indisponibile D’Offizi, il cui problema all’adduttore destro sarà valutato e approfondito nei prossimi giorni.

Risponde Benevento con Murolo, Caridà, Ordine, D’ Antonio e Ndour.

E’ proprio una tripla di Jaskus a sbloccare la gara. Le squadre passano a studiarsi, Avellino riesce a trovare punti importanti con la sua guardia lituana, mentre tra gli ospiti funziona l’asse Ndour-Ordine. Il primo quarto caratterizzato da diverse palle perse su entrambi i lati del campo e con un gioco che stenta a decollare, si chiude con il punteggio di 13-11 per gli ospiti grazie ad un canestro di Iommelli a pochi secondi dalla sirena.

Nel secondo quarto la Scandone parte bene con le triple di Iannicelli, Paglia e Soliani e passa a

condurre il match, con un vantaggio di nove punti, grazie ad una difesa più efficace messa in

campo dagli uomini di Sanfilippo. Benevento resta attaccata alla gara e con un mini parziale di 6-0

realizzato da Caridà e Murolo, ritorna ad un solo possesso dai biancoverdi e costringe coach

Sanfilippo ad un obbligato time out. I lupi escono bene dalla sospensione: due buone azioni

costruite da Soliani e Jaskus ricacciano indietro i sanniti. Il pick and roll tra Trapani e Stefanini segna il massimo vantaggio biancoverde: 34-24 al 18’. E’ coach Parrillo ora a provare a fermare l’inerzia della gara con un nuovo time out. Avellino riesce a conservare il vantaggio e chiude avanti la prima parte di gara con il punteggio di 38-29.

Al ritorno in campo Pichi è subito protagonista sotto canestro con due ottime giocate in

avvicinamento, oltre a limitare lo spauracchio Ndour sotto le plance. Paglia con due ottime

penetrazioni, servito magistralmente da Cantone, spacca la gara sul finire del periodo.

Al 30’ la Scandone incrementa il suo vantaggio: 52-36.

Ultimo periodo che inizia con una super giocata di Stefanini spalle a canestro; Benevento è in

grossa difficoltà e non riesce a trovare il bandolo della matassa a causa anche di una difesa

avellinese che non lascia nulla agli avversari. La tripla di Caridà trova subito una pronta risposta nel canestro dalla lunga di distanza di Cantone con Avellino che tocca al 35’ il massimo vantaggio di venti punti. Nell’ultima parte della contesa c’è ancora gloria per Jaskus e Iacorossi che mette referto importanti minuti di gioco.

La partita termina con il punteggio di 73-50.

Queste le dichiarazioni dell’assistant coach Buglione dopo la contesa: “Ottimo approccio della

squadra, loro sono una squadra con grande talento individuale, noi siamo stati molto bravi a

limitarli soprattutto nel primo quarto quando li abbiamo costretti a 8 palle perse. Abbiamo messo

in campo un’ottima difesa e un buon gioco di squadra. Il rientro di Jaskus è per noi fondamentale, oggi ha fatto una grandissima partita ed è stato di certo il protagonista della gara, insieme a Pichi, il nostro migliore rimbalzista che ha limitato alla grande Ndour, uno dei migliori giocatori di questa

competizione”.

Nel prossimo weekend la Scandone è chiamata ad affrontare la Dinamo Brindisi, sabato 18 gennaio

alle ore 18, nel big match dell’ottava giornata del campionato di serie B interregionale.

Tabellino: 11-13; 27-16; 14-7

Avellino. Cantone 3, Zanini 8, Iannicelli 4, Trapani 6, Soliani 8, Stefanini 18, Pichi 6, Paglia 7 , Iacorossi , Jaskus 13

Benevento. D’Antonio 7, Rianna, Caridà 6, Gruosso, Mercurio, Ordine 6, Ndour, Iommelli 7,

Murolo 12, Volpe, Bongiovanni 2, Miraglia 3