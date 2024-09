Irpinia protagonista del primo incontro per il Piano Paesaggistico Regionale

Prende ufficialmente il via il processo partecipativo per la definizione del Piano Paesaggistico Regionale della Regione Campania, frutto della collaborazione con il Ministero della Cultura. Il primo incontro pubblico informativo, intitolato “Paesaggi in_formazione” si terrà mercoledì 25 settembre 2024 alle ore 15 presso l’Auditorium del Centro sociale Don Bruno Mariani a Sant’Angelo dei Lombardi. Il Piano, destinato a tracciare le linee guida per la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio regionale, coinvolgerà attivamente le Aree interne, tra cui Alta Irpinia, Terminio-Cervialto, Tanagro-Alto e Medio Sele. L’incontro rappresenta l’inizio di un percorso di confronto e ascolto con le comunità locali e le istituzioni, coinvolgendo non solo le amministrazioni comunali ma anche le rappresentanze imprenditoriali, sociali, sindacali e professionali.

L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali di Rosa Anna Maria Repole, Sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi, Raffaella Bonaudo, dirigente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, Erminio Petecca, presidente dell’Ordine degli Architetti PCC di Avellino e Giovanni Acerra, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino. Seguiranno gli interventi di Maddalena Rossi di Avventura Urbana, Vincenzo Russo, capo progetto del Piano Paesaggistico Regionale e Paolo Tolentino, progettista e coordinatore operativo del Piano. Gli esperti illustreranno le caratteristiche del Piano e ne descriveranno i principali obiettivi: preservare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, coinvolgendo attivamente le comunità locali e creando un processo decisionale partecipativo. Dopo le relazioni tecniche, il pubblico avrà la possibilità di intervenire con domande e osservazioni, offrendo così uno spazio di dialogo costruttivo tra cittadini e istituzioni. Le conclusioni dell’incontro saranno affidate a Bruno Discepolo, assessore al governo del territorio della Regione Campania, che ribadirà l’importanza di questo percorso partecipativo per la definizione di un Piano che possa rappresentare al meglio le esigenze del territorio.

Questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale per la tutela del paesaggio campano, patrimonio culturale e naturale di inestimabile valore – spiega il presidente Erminio Petecca, L’appuntamento irpino è un’occasione importante per il nostro ordine che, nel frattempo, continuerà nei prossimi mesi a fornire contributi di idee e diffondere i contenuti del Piano prima della sua adozione”.