Bruno Costanza entusiasma il pubblico a “Tú Sí Que Vales” con una performance energica

Bruno Costanza, artista originario di Montemiletto, ha portato allegria e ritmo nella prima puntata della nona edizione di Tú Sí Que Vales, il celebre talent show trasmesso su Canale 5. Accompagnato da Gerry Scotti e dalla giuria composta da Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi, Bruno ha presentato un’esibizione che ha unito stili di danza tradizionali e moderni, spaziando dalla pizzica alla dance con incredibile naturalezza.

Parte della “Scuderia Scotti”, Bruno ha ottenuto un eccezionale 97% di consensi dal pubblico in studio, ricevendo anche due voti favorevoli dai giudici. La sua esibizione ha colpito per la capacità di combinare diversi generi musicali, conquistando l’audience con energia e originalità. Presente tra il pubblico, il sindaco di Montemiletto, Massimiliano Minichiello, ha elogiato Bruno per aver portato leggerezza e divertimento. Con il suo mix di talento e carisma, Costanza si è distinto come un performer capace di coinvolgere e intrattenere, diventando una delle sorprese più apprezzate di questa edizione del programma.