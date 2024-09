 Mirabella: processione segnata da un drammatico incidente, cade la statua della Madonna

Evento inaspettato durante la tradizionale processione della Madonna, la statua sacra è caduta rovinosamente a terra.

La statua, che era stata temporaneamente rimossa dal famoso Carro di Mirabella per essere trasportata a spalla dai portatori, si è improvvisamente staccata dal supporto, precipitando davanti agli occhi increduli dei fedeli.

La caduta della statua, simbolo di profonda devozione per il paese, ha lasciato sgomenti i presenti. Molti fedeli hanno reagito con lacrime, preghiere e gesti di disperazione, temendo che il tragico evento potesse essere interpretato come un cattivo presagio. Alcuni si sono immediatamente avvicinati per controllare i danni alla statua, mentre altri, visibilmente emozionati, si sono inginocchiati in preghiera.

La processione della Madonna del Carro di Mirabella è una tradizione secolare, un momento che unisce spiritualità e fede, coinvolgendo centinaia di persone. Ogni anno, viene portata in processione attraverso le vie del paese su un carro decorato, tra canti e preghiere. Tuttavia, questo incidente ha gettato un’ombra su una celebrazione che solitamente rappresenta gioia e raccoglimento per la comunità.

Immediatamente dopo l’accaduto, il parroco e i membri della confraternita si sono prodigati per recuperarla e verificare eventuali danni. Fortunatamente, sembra che non vi siano stati danni irreparabili.

Foto e fonte Enzo Costanza