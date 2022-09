Avellino, solo un pari con il Gelbison: è 0 a 0 al Partenio-Lombardi

L’Avellino non va oltre il pari nell’esordio casalingo contro il Gelbison, neo promossa dalla serie D. La formazione di Taurino in due gare è ancora ferma a quota 0 nella tabella dei goal segnati. Ai biancoverdi non sono stati sufficienti i tifosi, presenti in gran numero, per conquistare la prima vittoria stagionale. Alla fine i giocatori sono usciti tra i fischi di tutto lo stadio.

La squadra è apparsa in difficoltà soprattutto nel primo tempo in cui è riuscita ad impensierire il portiere avversario sono con una punizione di Casarini poi niente altro in una frazione molto noiosa.

Nel secondo tempo l’Avellino è più vivace senza però avere grandi occasioni da goal. A nulla sono serviti gli ingressi di Gambale, dall’Oglio e Trotta. Quest’ultimo è entrato tra gli applausi dei tifosi presenti ma neanche ha saputo incidere. Molto deludente Murano come tutto il resto della squadra.

Ora per i lupi c’è il turno infrasettimanale dove affronteranno in trasferta il Monopoli per tentare la prima vittoria in campionato. Intanto il Catanzaro, Crotone e Pescara già corrono e sono a punteggio pieno.

AVELLINO-GELBISON 0-0

AVELLINO (3-4-3): Marcone; Moretti, Aya, Zanandrea; Rizzo (14′ st Ricciardi), Franco (23′ st Dall’Oglio), Casarini, Tito (41′ st Guadagni); Kanoute, Murano (14′ st Gambale), Di Gaudio (40′ st Trotta). A disp.: Pizzella, Antignani, Auriletto, Garetto, Matera, Micovschi, Ceccarelli, Guadagni, Russo, Trotta. All.: Taurino.

GELBISON (3-4-3): Vitale; Cargnelutti, Bonalumi, Gilli; Statella (26′ st Savini), Foresta (6′ st Fornito), Uliano, Loreto; Graziani (26′ st Marong), De Sena (32′ st Sorrentino), Sane (6′ st Kyeremateng). A disp.: Cannizzaro, D’Agostino, Mesisca, Onda, Paoloni, Citarella, Correnti, Di Fiore, Faella, Nunziante, Sorrentino. All.: Esposito.

ARBITRO: Sig. Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1.

ASSISTENTI: Sig.ri Veronica Vettorel e Marco Cerilli della sezione di Latina, sig. Luca Angelucci della sezione di Foligno (quarto uomo).

AMMONITI: 23′ pt Foresta (G), 11′ st Gilli (G) e 42′ st Uliano (G) per gioco scorretto, 36′ st Esposito (All. G) per proteste.

NOTE: Angoli: 7-3. Recuperi: 0′ pt, 5′ st.