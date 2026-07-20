“Irpinia nel cuore”, il nuovo progetto cinematografico di Modestino Di Nenna

L’Irpinia si prepara a diventare protagonista di un’importante iniziativa di valorizzazione territoriale attraverso il linguaggio universale del cinema.

Il regista irpino Modestino Di Nenna ha ideato “Irpinia nel Cuore”, un ambizioso docufilm che racconta il territorio attraverso una storia emozionante, capace di unire promozione turistica, cultura, paesaggio, tradizioni, enogastronomia e identità locale.

Non si tratta semplicemente di una produzione cinematografica, ma di un progetto di marketing territoriale destinato a valorizzare i comuni che sceglieranno di aderire all’iniziativa, trasformandoli nei protagonisti di un racconto che potrà raggiungere un vasto pubblico e contribuire a rafforzare l’immagine dell’Irpinia a livello nazionale.

Il cinema rappresenta oggi uno degli strumenti più efficaci per promuovere un territorio. Le immagini hanno la capacità di emozionare, raccontare e far nascere il desiderio di visitare i luoghi che scorrono sullo schermo. Negli ultimi anni numerose produzioni cinematografiche hanno dimostrato come un film possa diventare un potente motore di sviluppo turistico ed economico, generando una significativa crescita della notorietà delle località coinvolte.

Con “Irpinia nel Cuore”, Modestino Di Nenna intende offrire ai Comuni irpini l’opportunità di partecipare a un progetto condiviso, nel quale ogni territorio potrà raccontare la propria storia, mettere in risalto le proprie eccellenze e mostrare al pubblico le proprie peculiarità paesaggistiche, storiche, artistiche, culturali ed enogastronomiche.

L’obiettivo è quello di costruire una narrazione capace di emozionare lo spettatore e, allo stesso tempo, trasformare la curiosità in turismo, favorendo la scoperta dell’intera provincia di Avellino.

Per questo motivo il regista rivolge un invito a tutti i Sindaci e agli amministratori locali: “L’Irpinia possiede un patrimonio straordinario che merita di essere raccontato con strumenti moderni e coinvolgenti. Questo progetto nasce con l’intento di unire i territori, non di dividerli. Ogni Comune custodisce una storia unica e, insieme, possiamo realizzare un’opera capace di far conoscere la nostra terra a migliaia di persone. Oggi più che mai è necessario fare squadra. Restare fuori da un progetto di promozione territoriale di questa portata significa rinunciare a un’importante occasione di visibilità e di sviluppo turistico per la propria comunità.”

La fase di pre-produzione prenderà avvio nelle prossime settimane. Prima della stesura definitiva della sceneggiatura sarà necessario raccogliere le adesioni delle amministrazioni comunali interessate, così da costruire un percorso narrativo che valorizzi in modo armonico tutti i territori partecipanti.

L’opera sarà prodotta dalla Follower One, società di produzione cinematografica diretta dal produttore Franco Fiore, che seguirà tutte le fasi della realizzazione del docufilm.

Al termine della produzione è prevista la prima nazionale presso il Multisala Barberini di Roma, alla quale seguiranno proiezioni itineranti, partecipazioni a rassegne cinematografiche e la successiva distribuzione televisiva attraverso una rete nazionale, con l’obiettivo di garantire al progetto la più ampia diffusione possibile.

“Irpinia nel Cuore” vuole diventare un patrimonio di tutto il territorio: un’opera capace di raccontare l’anima dell’Irpinia, promuoverne le eccellenze e contribuire a costruire una nuova immagine della provincia di Avellino, facendo del cinema uno strumento concreto di promozione, crescita e sviluppo.