Aspettando la Dodicesima Camminata Rosa, ieri la prevenzione di Amos Partenio a Cicciano

Aspettando la Dodicesima Camminata Rosa, replicata ieri, a grande richiesta, l’iniziativa dedicata alla prevenzione in rosa di Amos Partenio nel comune di Cicciano (Na). Presso i locali dell’Istituto Comprensivo “Bovio Pontillo Pascoli”, l’associazione, in collaborazione con i volontari e le volontarie del posto, ha allestito gli ambulatori per le visite gratuite, alle quali si sono sottoposte ancora una volta tante persone di ogni età.

Ad effettuare i controlli gratuiti il senologo Carlo Iannace e l’ecografista Michele Capozzi. Si riconferma, così, il successo per l’iniziativa che da qualche anno fa tappa anche in alcuni comuni fuori provincia, grazie alla sinergia tra associazioni, amministrazione comunale e specialisti che dedicano tempo e impegno alla prevenzione oncologica.

Per questo l’Amos Partenio ringrazia innanzitutto i medici per il loro prezioso operato sul territorio, l’amministrazione comunale di Cicciano, guidata dal sindaco Giuseppe Caccavale, per il patrocinio all’iniziativa, l’associazione Laboratorio Civico per Cicciano per la collaborazione e la dirigente Isabella Iannuzzo insieme al personale scolastico per l’accoglienza. Grazie, come sempre, alle volontarie che allestiscono gli ambulatori e animano gli appuntamenti con entusiasmo e sorrisi, e a tutti coloro che scelgono la strada della prevenzione oncologica e della diagnosi precoce che possono salvare la vita.

Un messaggio che riecheggia sempre più forte e torna nell’edizione numero 12 della Camminata Rosa. La marcia per la vita da Mercogliano ad Avellino quest’anno è in programma domenica 20 settembre 2026. Progetto firmato The Power of Pink, guidato dal senologo e primario della Breast Unit di Avellino Carlo Iannace, e coordinato dalle associazioni Amos Partenio e Amdos Alta Irpinia. Partito il countdown, la manifestazione, cresciuta negli anni e divenuta appuntamento fisso per migliaia di persone, sarà presentata venerdì 24 luglio alle 11:00 presso il Circolo della Stampa di Avellino. Intanto è possibile iscriversi prenotando il proprio kit rosa all’associazione di riferimento.

E, siccome la prevenzione non va in vacanza, l’Amos Partenio vi dà appuntamento anche alle prossime tappe con gli ambulatori delle visite gratuite. Maggiori informazioni e prossime date sulle pagine Facebook Amos Partenio e Amdos Campania.