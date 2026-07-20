Carcere Bellizzi, sospensione dell’erogazione idrica: l’Uspp scrive al prefetto

AVELLINO- Una richiesta di intervento per gravi e reiterate carenze igienico-sanitarie di approvvigionamento idrico presso la Casa Circondariale di Avellino. Questa la nota che il segretario regionale dell’Uspp Maurizio De Fazio ha inviato al prefetto di Avellino Rossana Riflesso e ai vertici del Prap della Campania. “La scrivente OO.SS. intende informare una situazione critica e insostenibile in cuis versa la Casa Circondariale di Avellimo a causa delle continue interruzioni dell’erogazione dell”acqua. Si registrano frequenti e prolungate assenze di fornitura idrica, in particolare nelle ore notturne, ma anche pomeridiane che impediscono il rispetto dei minimi standard igienico-sanitari”. Per il sindacato ” Tale situazione può non perrmettere neanche ľ’utilizzo dei servizi igienici, esponendo a un grave rischio per la salute sia del Personale di Polizia Penitenziaria nonché della popolazione detenuta. Tutto ciờ, premnesso, chiede un Autorevole e tempestivo intervento di codesta Prefettura al fine di convocare un tavolo urgente di confronto con gli enti gestori della rete idrica eI”Amministrazione Penitenziaria, per garantire una fornitura idrica continua senza interruzioni. Al fin di evitare possibili ripercussioni sull’ ordine e la sicurezza interna”.