Irpinia Ideale esprime profonda soddisfazione per l’elezione della Nargi

Irpinia Ideale esprime profonda soddisfazione per l’elezione a sindaca di Avellino della dott.ssa Laura Nargi: “La città ha scelto un gruppo di persone con una visione della comunità permeata da speranza, sogno ed aspettativa, una idea del mondo che guarda al futuro e che non divide i cittadini a seconda della propria collocazione all’interno del perimetro dei quartieri – spiegano Giovanni Bove e Maria Rusolo di Irpinia Ideale- Ora tocca alla Nargi ed alla squadra che l’affiancherà l’arduo compito di costruire un filo rosso di congiunzione tra gli individui, nel pieno rispetto dei valori di equità, di parità di genere e di solidarietà.

Sbaglia chi continua ad urlare ai microfoni dei giornalisti, sbaglia chi continua a sostenere una presunta superiorità morale, sbaglia ed ha sbagliato chi usa la clava del giustizialismo a comando; occorre che ogni attore in campo, che ogni partito, che ogni formazione sociale, svolga il proprio ruolo nel solco dello Stato di diritto, ricordando che fare classificazioni o dividere gli uomini e le donne per classi sociali, riporta un comunità indietro nel tempo e che i bisogni sono uguali per tutti senza distinzione alcuna.

Sbaglia altresì chi prova a dire che da una parte esiste il centro- sinistra e dall’altra il centro- destra e non in nome di una difesa ad oltranza di una visione civica, ma nella misura in cui il programma ed il mondo che ha circondato la neo-eletta sindaca è quello riformista e progressista e questa è una cosa evidente, tangibile e non opinabile.

Quello che il Pd non ha compreso e continua a non comprendere è che esiste un centro- sinistra alternativo, un mondo che non si sente rappresentato da quella classe dirigente che sempre la stessa, che con gli stessi identici metodi continua ad abitare le stanze di Via Tagliamento.

Tutte le energie nuove, giovani, diverse che hanno provato a sradicare gli opportunismi, i giochi di potere e le spicciole clientele sono state costrette a lasciare quel partito che non ha mai consentito all’aria nuova di entrare in quei luoghi.

Un partito riformista parla alle masse, parla a chi lavora per costruire una comunità, non identifica le periferie con il male, non si nasconde dietro una superiorità radical- chic, che ghettizza ed esclude, accoglie, comprende.

Non va nelle fabbriche una volta ogni cinque anni, per dimostrare sostegno, non parla di gestione pubblica dei servizi, senza ammettere il fallimento di questo metodo e riconoscersi colpe e mancanze.

Ha vinto l’idea della prossimità, della vicinanza, della non esclusione ed è questo che con forza ieri la città ha chiesto e che merita rispetto.

Irpinia Ideale in questa logica sente di aver sostenuto una battaglia dura, ma corretta e sempre e comunque nel solco di una visione politica chiara e non trasformista, non dell’appoggio conveniente, ma di quello più faticoso, che inizia da subito.

La città ha bisogno di stabilità per poter crescere ed accogliere le future generazioni”.