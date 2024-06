Viola gli arresti domiciliari, arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri delle Stazioni di Montefalcone di Val Fortore e Castelfranco in Miscano, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento e diretti dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale sannita su richiesta del Pubblico Ministero titolare delle indagini, che dispone la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo della Val Fortore già noto alle Forze dell’Ordine.

I militari hanno accertato che l’uomo aveva commesso diverse violazioni della misura cautelare già in atto degli arresti domiciliari, a cui era stato sottoposto in seguito al suo arresto in flagranza del reato di detenzione di armi clandestine, eseguito dalle stesse Stazioni nello scorso mese di marzo, quando erano stati rinvenuti in un suo terreno due fucili da caccia con segni d’abrasione sulle matricole, provento di furto in abitazione avvenuto a Castelfranco in Miscano nell’ottobre 2022 e quando l’uomo fu anche denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione di un frangizolle che era stato rubato in provincia di Avellino nel mese di ottobre 2023. Qualche tempo prima i Carabinieri avevano anche denunciato a piede libero l’uomo per il reato di ricettazione di un trattore agricolo, risultato rubato oltre 30 anni fa in Sicilia.

L’arrestato, che è persona sottoposta alle indagini e pertanto presunto innocente fino a sentenza definitiva, è stato associato alla Casa Circondariale di Benevento.

L’attività di vigilanza sul rispetto delle misure cautelari, di sicurezza ed alternative alla detenzione imposte dalla Magistratura e l’opera di prevenzione e contrasto dei reati predatori da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento sono di fondamentale importanza per garantire la sicurezza di tutti i cittadini.