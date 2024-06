Fdi, Fruncillo: “Le mie congratulazioni al neo eletto Sindaco di Avellino”

Per l’elezione di Laura Nargi, ecco le parole di Ines Fruncillo, Presidente provinciale Fratelli d’Italia: “Formulo le mie congratulazioni al neo eletto Sindaco di Avellino, Laura Nargi, non solo o tanto perché donna, ma perché capace di rivendicare e rilanciare la continuità amministrativa, in una condizione di oggettivo svantaggio e pregiudizio. Abbiamo una diversa cultura politica di riferimento, ma questo può e deve essere un valore e non un limite, perché la pluralità è un costante elemento di stimolo ad elevare la qualità del dibattito, della proposta e quindi dell’attività governativa. Ora il tempo delle narrazioni si è chiuso, si apre quello delle azioni, perché la reputazione di ognuno di noi è prevalentemente frutto di quello che facciamo e non solo di quello che diciamo.

Fratelli d’Italia ha scelto una linea politica chiara e coerente, oltre qualsiasi compromesso, abbiamo scelto la libertà, perché non facciamo quello che ci conviene fare, ma quello che è giusto fare, sempre!! Dimostrare di rispettare se stessi è e dovrà essere alla base della buona politica, la garanzia più ampia che possiamo offrire al nostro elettorato.

Presenteremo una classe dirigente sempre più qualificata, responsabile e competente, che solleciterà la riflessione perché troppo spesso di tanti abbiamo sentito solo la voce ma vorremmo tanto conoscerne il pensiero.

Saremo protagonisti nel dibattito cittadino e provinciale caratterizzandoci per la concretezza delle nostre proposte, con un’attenzione diretta a tutelare la reputazione che è propria del primo Partito d’Italia. Non siamo disposti a tutto per avere un posto al sole, perché abbiamo una scala valoriale chiara, abbiamo scelto di essere quello che siamo, abbiamo la schiena dritta e lo sguardo fiero che guarda al futuro con dignità e onorabilità ed è proprio per queste ragioni che ci troverete solo e sempre dove le nostre idee si potranno realizzare, con determinazione, sempre e comunque!!”