Irpinia fortunata al Lotto: vincite ad Atripalda e S.Angelo all’Esca

Campania fortunata al Lotto con vincite complessive per oltre 177mila euro: come riporta Agipronews, a Napoli sono stati vinti 112.500 euro con un terno, mentre a Scafati, in provincia di Salerno, sono stati vinti 27mila euro.

Festa anche ad Atripalda,con altri 22.500 euro, infine a Sant’Angelo all’Esca, sempre in provincia di Avellino, sono stati conquistati altri 15.250 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 8,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 985 milioni da inizio anno. Il 10eLotto premia la Campania: a Pompei, in provincia di Napoli, è stato centrato un 7 Oro da 25mila euro.