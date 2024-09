Irpinia, ecco gli eventi in programma

Finisce l’Estate ma non gli eventi. Infatti sono tanti gli appuntamenti in programma nella provincia di Avellino che allieteranno le serate di ogni cittadino, per trascorrere una serata diversa dal solito.

Ecco l’elenco:

PIETRASTORNINA: Spaghetti Western Pietrastornina, l’appuntamento per il 6-7-8 Settembre 2024, un evento per rivivere l’atmosfera western attraverso la musica, la gastronomica e il cinema.

TUFO: Tufo Greco Festival , torna la XXXVIII Edizione nei giorni 6-7-8 Settembre 2024 con degustazioni, gastronomia e musica.

MONTEMILETTO: "Si Qua Fata Sinant" l'appuntamento per il 6-7-8 Settembre.

DENTECANE: Il 6 e 7 Settembre la XVII Sagra della Cecarecchia.

AIELLO DEL SABATO: Aiello in Festa , nei giorni 5-6-7 Settembre 2024. Il 5 Settembre appuntamento con I Cugini di Campania; 6 Settembre Nico Meoli Show e il ritorno dei fuori onda e il 7 Settembre gli Sciaraball e i Malamente.

SPERONE : La Sagra della Braciola nei giorni 7-8 Settembre.

DOMICELLA : Sagra del Cozzitiello nei giorni 14 e 15 Settembre.

VOLTURARA IRPINA : Festa del Fagiolo Quarantino della Valle del Dragone , appuntamento per il 13-14-15 Settembre.

TAURASI : La Sagra del Vino nei giorni 14 e 15 Settembre.

OSPEDALETTO D'ALPINOLO : A' Juta A Montevergine in programma dal 10 al 12 Settembre.

GROTOLELLA: Il Pasto della Salamandra nei giorni 13-14-15 Settembre.

