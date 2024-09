Malore mentre resta bloccato nell’ascensore: muore 84enne

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella intorno alle ore 15’30 di oggi 5 settembre, è intervenuta in via Via Rinaldo D’Aquino, sempre a Montella, per soccorrere un uomo rimasto bloccato nella cabina ascensore del palazzo dove risiedeva.

L’intervento della squadra ha permesso di effettuare la manovra manuale per aprire le porte della cabina ascensore e di soccorrere l’uomo il quale risultava essere privo di sensi.

I Vigili del Fuoco in attesa dell’intervento dei sanitari del 118 praticavano una manovra salvavita, ma purtroppo l’ottantaquattrenne era deceduto.

Sul posto i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Montella, i sanitari del 118 che ne ha constatato il decesso ed il medico legale.